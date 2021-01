An der Knipprather Straße : Golfplatzbetreiber ist empört wegen Abholzung

Langenfeld Autofahrer, aufgepasst: An der Knipprather Straße könnten demnächst Golfbälle auf der Windschutzscheibe landen. Der Landesbetrieb Straßen-NRW lässt seit Donnerstag an dieser L402 entlang des Langenfelder Golfplatzes die dichtgewachsenenen Sträucher und auch einzelne Ahornbäume absägen.

„Das müssen wir nicht und können es bei rund 700 Kilometer Streckenlänge in unserem Bereich auch nicht leisten“, entgegnete Sascha Mertens von der zuständigen Straßenmeisterei Solingen auf Anfrage unserer Zeitung. Dass das haushoch gewachsene Gestrüpp nun direkt über dem Boden zurückgeschnitten wird, sei ein übliches Verfahren. „Wir machen diese so genannte Läuterung überall in einem Abstand von zehn bis 15 Jahren, damit sich an den Sträuchern der Bewuchs verjüngt.“ Zweimal jährlich überprüften Experten zudem sämtliche Bäume – mal mit, mal ohne Laub. Wegen der Sicherheit seien neben Rückschnitten der Äste vereinzelt auch Fällungen geschädigter Bäume nötig. Wegen möglicher brütender Vögel müsse dies alles vor dem 1. März geschehen, sagt Mertens. Auch auf der anderen Seite der Knipprather Straße zwischen A59 und Eisenbahnbrücke werde in den kommenden Tagen die Motorsäge in gleicher Weise an Sträucher und Ahornbäume angesetzt. Dass für den Golfplatz nun die natürliche Barriere wegfällt, betrachtet Mertens nicht als seine eigene Angelegenheit. „Jeder Eigentümer muss sein eigenes Gelände so sichern, wie er es für nötig hält. Wir achten auf Verkehrssicherheit.“