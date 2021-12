autodiebstahl Langenfeld : Golf verschwindet vom Parkplatz

Langenfeld In der Zeit vom Samstagabend bis zum Montagmittag, 12 Uhr, ist von einem Parkplatz an der Leichlinger Straße (Höhe Hausnummer 15) ein schwarzer VW Golf Kombi verschwunden. Das Fahrzeug war abgeschlossen, sagt die Polizei.

(og)Wie die Fahrzeugdiebe den Golf-Variant öffnen, starten und wegfahren oder abtransportieren konnten, sei bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehle jede Spur von dem Golf Variant mit dem Kennzeichen GK–L 112. Der Wert wird mit rund 25.000 Euro angegeben. Das Auto hat an der Beifahrertüre eine Beule und am linken vorderen Kotflügel einen leichten Unfallschaden. die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.