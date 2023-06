Langenfeld Eine Kunst der leisen Töne

Betritt der Besucher die Ausstellungsräume im Stadtmuseum, braucht er zunächst ein paar Minuten, bis sich seine Augen an das dämmrige Licht gewöhnen. Die Dunkelheit soll nicht etwa die Sicht auf die eindrucksvolle Sammlung an Zeichnungen erschweren, sondern ist erforderlich, um die kreativen Kostbarkeiten zu schützen. „Nur mit 50 Lux dürfen die Werke beleuchtet werden“, erklärte Hella-Sabrina Lange, Leiterin des Stadtmuseums, bei der feierlichen Vernissage der Ausstellung „In einem glücklichen Augenblick erfunden – Deutsche Zeichnungen von Tischbein bis Corinth“ am Sonntagvormittag.