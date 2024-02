Glasfaserausbau Langenfeld Schnelles Internet jetzt auch für Richrath

(og) Die Stadtwerke Langenfeld planen den westlichen Teil Richraths an das Glasfasernetz der Stadtwerke anzuschließen. Dazu startet am Donnerstag, 15. Februar, die Vorvermarktung für Eigentümer von einer oder mehrerer Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus sowie für Tarifwechsler. Für alle weiteren Privatkunden beginnt die Vorvermarktung am Montag, 18. März. Während der Vorvermarktung können Bürger im westlichen Teil Richraths einen Glasfaser-Hausanschluss im Wert von 2500 Euro kostenlos in Verbindung mit einem Glasfasertarif der Stadtwerke bestellen und sparen dabei die Anschlussgebühr von 69,90 Euro. Der Netzausbau soll voraussichtlich noch in diesem Jahr starten. Voraussetzung ist, dass sich bei der Vorvermarktung 40 Prozent der Haushalte für einen Stadtwerke-Anschluss entscheiden. Die Stadtwerke führen den Ausbau des Glasfasernetzes in Langenfeld eigenwirtschaftlich durch. „Nachdem bereits drei Stadtteile erfolgreich angeschlossen wurden, setzen wir nun den Ausbau in Richrath-West fort. Dieser Schritt sichert nicht nur die digitale Grundversorgung, sondern stärkt auch die Grundlage für ein smartes und zukunftsorientiertes Zusammenleben," verdeutlicht Stefan Figge, Geschäftsführer der Stadtwerke. Am 6. März, 18 Uhr, findet ein Informationsabend im KunZe an der Solinger Straße 41 statt. Anmeldung über die Homepage der Stadtwerke.