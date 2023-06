Infomobil kommt zum Langenfelder ZNS-Fest Glasfaserausbau geht in zweite Runde

Thomas Jagieniak wohnt an der Gartenstraße in Reusrath. Der Betriebswirt ist Dozent an Fachhochschule Südwestfalen Meschede und gibt Seminare – meist via Zoom, von daheim. Für ihn ist schnelles und sicheres Internet sehr wichtig. Deshalb begrüßt er den Glaserfaserausbau in Langenfeld und wird einen entsprechenden Vertrag abschließen. Doch so entschlossen wie Jagieniak stehen dem Ausbau nicht alle Bürger gegenüber.