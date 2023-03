Immigrath und Reusrath gehen voran Schnelles Internet für zwei Stadtteile

Langenfeld · Bis zu 5000 Haushalte in Immigrath und Reusrath sollen in diesem Jahr Glasfaser-Anschlüsse bekommen. Die Vorvermarktung läuft, das Interesse an der Highspeed-Technik ist groß. Das Fernziel ist ein Netzausbau in der ganzen Stadt.

10.03.2023, 16:21 Uhr

In Deutschland gibt es noch wenig Glasfaser-Internet. Die Stadtwerke Langenfeld haben eine Ausbau-Offensive gestartet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Maximilian Wiescher

Die Stadtwerke planen, schon in diesem Jahr rund 5000 Haushalte in Immigrath und Reusrath mit schnellen, stabilen Glasfaser-Internetanschlüssen zu versorgen. Am 1. März hat die Phase der Vorvermarktung begonnen; der erste Spatenstich zur Verlegung der neuen Leitungen ist für den Sommer geplant.