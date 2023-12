Ratsitzung Langenfeld „Wir müssen eine Stadt finanzieren“

(og) Auch wenn die beiden Städte Monheim und Leverkusen im näheren Umfeld Langenfelds weiter von ihren niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen (250 Prozentpunkte) profitieren, will die Stadt Langenfeld ihre kürzlich abgesenkten Hebesätze wieder erhöhen – von 299 auf 360. Das gilt für die Grundsteuer B und für den Gewerbesteuerhebesatz. Am Dienstag, 5. Dezember, will sich Bürgermeister Frank Schneider das „Go“ von der Politik holen. „Wir haben eine Stadt zu finanzieren“, sagt er. „Und wir kommen ohne die Erhöhung nicht aus“, so Schneider. „Ohne die Erhöhung bekommen wir eine Deckungslücke von um die 20 Millionen Euro.“ Er will den Beschluss noch in diesem Jahr. Anfang nächsten Jahres gehen die Bescheide raus, so Schneider. Man könne Politik und Bürger nicht aufs Sparen einschwören, um dann zugleich Kosten von etwa 40.000 Euro zu verursachen, damit neue Bescheide verschickt werden können.