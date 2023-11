Aktionstag in Langenfeld Gewalt kommt nicht in die Tüte

Diese Zahlen und die hohe Dunkelziffer bestärkt die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Mettmann seit 2011 die Brötchentütenaktion zu organisieren. In der Gewaltschutzwoche vom 25. November bis zum 1. Dezember werden in Bäckereien im Kreisgebiet Brot und Brötchen in den pinkfarbenen Tüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ verkauft. Auf der Rückseite der 22.000 Tüten, die in Langenfeld verteilt werden – kreisweit sind es insgesamt 102.000, sind Notruf- und Beratungsnummern bei Fällen von Gewalt gegen Frauen abgedruckt. Der Aufruf, übersetzt in sieben Sprachen, soll Frauen Mut machen, Hilfe zu suchen und Täter anzuzeigen. Zusätzlich macht der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) mit einer Fahnenaktion auf das Hilfsangebot aufmerksam.