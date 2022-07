Angebot für pflegende Angehörige : Gesprächskreis und Demenzkurs

Langenfeld Das St. Martinus Krankenhaus bietet mehrere Veranstaltungen für pflegende Angehörige von Demenzkranken. Dort kann man sich informieren und mit anderen Betroffenen austauschen.

Die kostenfreien Gesprächskreise für pflegende Angehörige am St. Martinus Krankenhaus starten am Freitag, 5. August, jeweils von 16 bis 18.15 Uhr. Die weiteren Termine des Gesprächskreises sind der 2. September, der 7. Oktober, der 4. November und der 2. Dezember. Die Treffen finden im Konferenzraum Franziskushaus, Nebengebäude des Krankenhauses, im 2. Obergeschoss statt. Im Gesprächskreis tauschen sich die Angehörigen bei Kaffee und Kuchen aus, um Lösungen zu finden und Mut und Kraft für den Pflegealltag zu gewinnen. Für die Teilnahme ist ein negativer Coronatest nötig. Es besteht Maskenpflicht. Das gilt auch für die kostenfreien Demenzkurse für pflegende Angehörige im September. Jeweils von 16 bis 18.15 Uhr treffen sich die Teilnehmer am 6., 13. und 20. September im Konferenzraum „Casino“ hinter der Cafeteria im Haupthaus. statt. Am 6. September geht es um Leben mit Demenz, Pflegenetzwerke, Leistungen der Pflegekasse, Basiswissen Demenz. Am 13. September steht Kommunikation bei Demenz, Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen und, Wahrnehmungen auf dem Programm. Am 20. September heißt es Gefühle sehen – Gefühle verstehen, Validation, Reflexion der Pflegesituation. Über eine Anmeldungen freut sich Pflegetrainerin, Demenzexpertin und Krankenschwester Anke Gerstenberger. Sie ist telefonisch unter 015788 536271 zu erreichen.