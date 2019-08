Langenfeld : Gerontopsychiatrie setzt Farbtupfer

Blickfang an der Einfallstraße zur City: das fast fertige Gerontopsychiatrische Zentrum auf dem Eckgrundstück Solinger-/Lessingstraße. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Noch nicht ganz fertig, aber schon in Betrieb: Am 10. September wird das Gerontopsychiatrische Zentrum eröffnet.

Rot-gelb-orange Farbtupfer setzt jetzt ein Neubau des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) an der Ecke Lessing-/Solinger Straße. Handwerker erledigen die letzten Außenarbeiten am Gerontopsychiatrischen Zentrum (GPZ) der LVR-Klinik, das offiziell am 10. September eröffnet werden soll. Aber die ersten älteren Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Störungen werden darin bereits behandelt. Das bisherige GPZ an der Kreuzstraße ist schon geschlossen. Der Grundstückserlös fließt mit in den Neubau, den sich der LVR nach Angaben von Klinikvorstand Holger Höhmann rund 4,5 Millionen Euro kosten lässt.

Die Barrierefreiheit war nach Höhmanns Angaben einer der Hauptgründe für den Neubau an der Lessingstraße. Das bisherige GPZ an der Kreuzstraße hatte keinen Aufzug und zu wenig Bewegungsfläche. In der Ambulanz und Tagesklinik des neuen GPZ werden montags bis freitags bis zu 21 Senioren behandelt; vor allem aus Langenfeld, Monheim und Hilden, fallweise auch aus anderen Städten der Region. „Sofern es nötig ist, holt ein Fahrdienst sie morgens zu Hause ab und bringt sie abends dorthin zurück.“

In dem zum Klopstockweg gerichteten Garten arbeiten die Handwerker noch. Bis zur feierlichen Eröffnung am 10. September wird alles fertig sein. Die Glasfassade auf der Gartenseite lässt viel Sonnenlicht in die Tagesklinik hinein. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Info Tag der offenen Tür im GPZ am 11. September Wer Guido Garlip leitet die Abteilung Gerontopsychiatrie und Neurologie der LVR-Klinik Langenfeld (Kölner Str. 82), zu der das GPZ (Lessingstr. 1a) gehört. Wie Behandelt werden vorwiegend ältere Patienten mit psychischen Erkrankungen und seelischen Störungen aus Langenfeld, Monheim, Leverkusen, Burscheid, Leichlingen, Hilden, Haan, Erkrath, Mettmann und Solingen. Tag der offenen Tür Das neue Gerontopsychiatrische Zentrum, Lessingstraße 1a, informiert am 11. September von 14 bis 18 Uhr über Krankheitsbilder und Behandlungsmethoden.

Das Zentrum gehört zur Abteilung Gerontopsychiatrie und Neurologie der LVR-Klinik, die seit letztem Jahr von Guido Garlip geleitet wird und Patienten aus der ganzen Region behandelt (siehe Infobox). Zu den seelischen Störungen der älteren Patienten gehören nach Klinikangaben vor allem Depressionen, akute Lebenskrisen, Demenzerkrankungen oder chronische Psychosen. Rund 20 Mediziner, Psychologen, Therapeuten und Pflegekräfte werden sich montags bis freitags um die Patienten kümmern.

Laut Architektin Kerstin Gierse sind in dem Neubau an der Lessingstraße 1a die Flure weit und durch die Glasfassade auf der Gartenseite von Tageslicht erhellt. Nach Angaben der behandelnden Mediziner ist es sehr wichtig, dass im Gegensatz zum bisherigen GPZ an der Kreuzstraße nunmehr auch die obere Etage mit Fahrstuhl gut erreichbar ist und sich das Raumangebot für die Ambulanz vergrößert. Das verbessere Untersuchungs-, Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten, aber auch die Arbeitssituation für das im Lauf der Jahre vermehrte Personal.

„Die neue Tagesklinik ist auf Zuwachs ausgelegt“, hatte Garlips Amtsvorgänger Hartmut Belitz. kurz nach Baubeginn gesagt. Denn mit der in Deutschland anhaltenden Volksalterung steige auch die Zahl psychisch kranker Älterer, die entsprechende ambulante wie aber auch (tages-)klinische Diagnostik- und Behandlungsangebote benötigen. „Neben den verschiedenen Demenzerkrankungen, im Vordergrund die Alzheimerdemenz, sind dies insbesondere Depressionen und akute Lebenskrisen.“ Hinzu kommen nach Angaben des ehemaligen Chefarzts seelische Störungen durch vielfältige Veränderungen und oft auch Einschränkungen, die das Älterwerden mit sich bringt. „Vermehrt sehen wir auch Ältere mit Abhängigkeitserkrankungen, sei es durch Alkohol oder etwa durch Beruhigungsmedikamente.“