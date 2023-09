ADFC in Langenfeld und Monheim Genuss-Tour nach Mülheim an der Ruhr

Wer seinen Kindern etwas Gutes tun möchte, bekommt dazu am Sonntag, 24. September Gelegenheit: in Köln startet um 15 Uhr die Kidical Mass, eine deutschlandweit stattfindende Großaktion, die auf Missstände bei der Verkehrsführung von Radwegen für Kinder hinweisen soll. Abgesichert wird die Veranstaltung von Kölner Verkehrspolizisten. Der ADFC bietet dazu um 12 Uhr ab der Hundewiese an der Bogenstraße 71 in Langenfeld einen Zubringer an. Vor dem eigentlichen Event ist in Köln noch eine Einkehr vorgesehen. Die Tour ist für alle, auch größere Kinder geeignet, die sich die 25 Kilometer bis Köln zutrauen. Infos zur Tour gibt es beim Tourenleiter Volker Heidkamp unter Telefon 01578 1590945.