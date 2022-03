Frühjahrsputz in Langenfeld : Gemeinsam gegen Müll: Dreck-weg-Tag in Langfort

Der Dreck-weg-Tag des Bürgervereins Langfort steht für den 12. März an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Bürgerverein Langfort ruft für Samstag, 12. März, ab 10 Uhr zum „Dreck-weg-Tag“ in Langfort auf. Das, was andere Mitbewohner nicht ordnungsgemäß in den Müll werfen, werden die „Sauberfrauen und Saubermänner“ in Wald, auf den Straßen und Wegen entsorgen.

