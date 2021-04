Langenfelder Gottesdienst im Live-Stream : Gemeinde stellt zwei Gottesdienste ins Netz

Matthias Krella mit Chor kümmert sich in St. Josef um die Musik in den Ostergottesdiensten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die katholische Gemeinde in Langenfeld wird ihre Ostergottesdienste auch ins Netz stellen. Das teilt Daniel Klaas mit.

(og) „Wir werden die Osternacht und die Festmesse an Ostersonntag in St. Josef live streamen“, kündigt er an. Deshalb werde die Osternacht von 22 Uhr auf 21 Uhr vorgelegt. Das Team von kklangenfeld.tv wird mit erhöhtem Aufwand, erweiterter Ausstattung und begleitender Moderation die Osternachtsfeier mit Professor Dr. Kaplan Krylov auf YouTube aufzeichnen. Die Menschen können sich so durch die Auferstehungsfeier begleiten lassen und live teilnehmen. Musikalisch wird diese von Kantor Matthias Krella an der Orgel und einem sechsköpfigem Gesangsensemble begleitet. Die Festmesse an Ostersonntag um 12 Uhr wird ebenfalls auf YouTube live gestreamt, musikalisch von einem Bläserensemble unter Leitung von Matthias Krella begleitet. Die Livestreams können auf YouTube unter kklangenfeld.tv geschaut werden. Die Links sind unter www.kklangenfeld.de zu finden.