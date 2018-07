Langenfeld: Geldautomat bei Rewe gesprengt

Langenfeld In der Nacht zu Sonntag ist in Langenfeld ein Geldautomat auf einem Supermarktparkplatz gesprengt worden. Zwei verdächtige Fahrzeuge wurden beobachtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 3.45 Uhr hatten mehrere Zeugen am Parkplatz eines Rewe-Supermarkts am Hugo-Zade-Weg in Langenfeld einen lauten Knall gemeldet. Ein freistehendes Geldautomatenhäuschen war durch eine Explosion stark beschädigt worden. Diverse Teile des Automaten und der Verkleidung lagen laut Polizeibericht auf dem Parkplatz verteilt. Der Tresor des Geldautomaten wies aber lediglich leichte Verformungen auf.