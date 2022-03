Mehrkosten für die Stadt : Gelder für Ukrainehilfe bereitgestellt

Langenfeld Die Umrüstung der Wilhelm-Würz-Halle für die Unterbringung von Flüchtlingen schlägt derzeit mit 200.000 Euro zu Buche. Dafür werde der Hallenboden abgedeckt, Küchengerät beschafft, Spielgerät und ein Sanitärcontainer aufgebaut sowie W-Lan in der Halle installiert.

Mit zunächst 85.000 Euro kalkuliert Prell die Verpflegung für die Flüchtlinge ein. „Die Menschen, die zu uns kommen, sind hoch motiviert, deutsch zu lernen, so dass wir weitere Kurse bei der Volkshochschule veranstalten werden“, kündigt Prell an. Die Kosten für die Sanierung der Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße würden hingegen vom bisherigen Nutzer, der Stadt Erkrath, getragen. „Wir wissen aber auch noch nicht, welche Beträge wir für die Erstausstattung der Menschen benötigen“, sagt Prell und erinnert daran, „dass viele nichts mehr haben, außer dem was sie am Leib tragen. Der Rest ist im russischen Bombenhagel zerstört worden.“ Offen sei – und durchaus problematisch – was mit den Haustieren der Flüchtlinge passiert. „Da haben wir derzeit noch keine Lösung.“ Das Hildener Tierheim sei aber schon jetzt überbelastet.