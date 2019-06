Langenfeld : Langenfeld verpflichtet sich für Radler und Fußgänger

LANGENFELD Dieser Status verpflichtet: Langenfeld gehört jetzt der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in Nordrhein-Westfalen (AGFS NRW) an.

Nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss hatte sich eine Expertenkommission der AGFS NRW die Situation in Langenfeld angeschaut und die Aufnahme befürwortet. „An die 100 Städte und Kreise sind mittlerweile Mitglied der Arbeitsgemeinschaft und tauschen sich regelmäßig zu Fachthemen der Nahmobilität aus.“ In diesem fachlichen Austausch sehen Bürgermeister Frank Schneider und das städtische Klimaschutzteam nach eigenen Angaben einen großen Mehrwert für Langenfeld. „Wir setzen einen Schwerpunkt unserer Arbeit in Sachen Klimaschutz und Mobilität in den Fahrradverkehr und freuen uns auf die Synergien“, meinte Schneider. Letztere sollten zugunsten der Radler und Fußgänger in Langenfeld genutzt werden.