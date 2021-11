Nach der Regenflut in Langenfeld : Geh- und Radweg ist wieder freigegeben

Die Abbruchkante am Heinenbuschsee zum Winkelsweg ist wieder hergestellt. Der Geh- und Radweg freigegeben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg hat den Rad-/Gehweg in Langenfeld am Winkelsweg/Ecke Industriestraße am Freitag freigegeben.

