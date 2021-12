Apotheken in Langenfeld : „Gefälschte Impfpässe fallen direkt auf“

Langenfeld Der Impfpass ist zu einem unerlässlichen Dokument avanciert. Er weckt Begehrlichkeiten und ruft Betrüger auf den Plan, die sich mit Bürgern, die sich nicht impfen lassen möchten, eine goldene Nase verdienen. Es drohen Strafen.

Davon gehört aber zum Glück noch nicht erlebt hat Apothekerin Anette Gawert, dass Kunden versuchen, ihren gefälschten Impfpass in den Apotheken des Landes zu digitalisieren. „Wir hatten zum Glück noch nicht das Problem, dafür aber ein technisches, wodurch wir auch für unsere Stammkunden keine Impfzertifikate ausstellen konnten“, erzählt die Inhaberin der Markt Apotheke in Langenfeld. Ein gefälschter Impfpass ist ihr noch nicht in die Finger gekommen, obwohl überall davor gewarnt wird. Als kleines Fachgeschäft habe sie es größtenteils mit Stammkunden zu tun und Ärzten, die sie ohnehin regelmäßig mit Medikamenten beliefert. „Ich denke, in Großstädten und Großapotheken werden es Betrüger häufiger versuchen. Hier in Langenfeld kennt man ja die meisten, sodass es auffällt, wenn jemand von außerhalb hier sein Impfzertifikat anfordert“, berichtet die Pharmazeutin. „Was wir aber durchaus erleben, sind Anfragen per E-Mail aus dem Ausland, aus Bulgarien, Rumänien und Russland, die von uns ein Impfzertifikat haben wollen. Aber das machen wir nicht“, betont Gawert.