LVR-Klinik Langenfeld Gedenken an die Opfer des Nazi-Regimes

(og) Die LVR-Klinik Langenfeld hat eine dunkle Vergangenheit. In den 1940er Jahren nutzten die Nationalsozialisten die damalige Provinzial-, Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen als eine sogenannte Zwischenanstalt, aus der Patienten und Patientinnen aus dem Rheinland im Rahmen der NS-Euthanasie Hitlers unter anderem in die frühere Tötungsanstalt Hadamar transportiert und dort ermordet wurden. Am Samstag, dem bundesweiten Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, haben auch die Mitarbeiter der LVR-Klinik Langenfeld mit einem Konzert und anschließender Kranzniederlegung der Ermordeten gedacht. Stefan Thewes, Vorstandsvorsitzender der LVR-Klinik Langenfeld, hat die Veranstaltung im Festsaal eröffnet. Sängerin Kornelia Huniar und Pianistin Kerstin Filippini schafften mit ihrer Musik einen klangvollen Rahmen, der das Publikum berührte und zum Nachdenken anregte, berichtet ein Sprecher der Klinik. Am Gedenkstein legten die Teilnehmer der Gedenkfeier Kränze nieder. Personalrat Knut Weuste verlas 24 Namen stellvertretend für die mehr als zweitausend Opfer der damaligen Provinzial-, Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen. Schüler der Pflegeschule stellten Kerzen auf. Die Musiktherapeutinnen Lea Sauter und Julia Wunderlich sorgten mit Gitarre und Gesang für musikalische Umrahmung am Gedenkstein. „Wir fühlen uns mit allen verbunden, die die Erinnerung an die Opfer wachhalten“, so Thewes. „Gerade in dieser Zeit ist es uns wichtig, dass Patienten und Menschen mit Behinderungen nie mehr solches Leid erfahren. Besonders die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen, dass die Erinnerung an diese Gräueltaten wachgehalten werden muss.“