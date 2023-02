Wandern – von Langenfeld aus Gebirgsverein stellt Februar-Programm vor

Der Sauerländische Gebirgsverein, Abteilung Langenfeld-Monheim, bietet ganzjährig Wanderungen für seine Mitglieder und für neugierige Gäste an. Wie der Verein mitteilt, ist der Treffpunkt immer dienstags und mittwochs am Sportplatz an der Jahnstraße in Langenfeld sowie sonntags an der S-Bahn-Station Langenfeld. In der Regel sind für diese Wandertage keine Anmeldungen erforderlich.