Langenfeld Stadtwerke senken die Gaspreise

(elm) Zum 1. Januar 2024 senken die Stadtwerke Langenfeld ihre Gaspreise sowohl in der Grundversorgung, im swLÖko-Erdgas als auch in den Business-Tarifen. Die allgemeine Entspannung auf den Energiemärkten und die niedrigeren Beschaffungsrisiken hätten nun zu einer Senkung der Einkaufs- und Vertriebskosten geführt, daher wollen die Stadtwerke diese Senkungen an ihre Kunden weitergeben, teilt ihr Sprecher Henning Drees mit. „Nachdem wir zuletzt die Strompreise gesenkt haben, freuen wir uns nun, Gleiches für unsere Gastarife machen zu können“, erklärt Stefan Figge, Geschäftsführer Stadtwerke Langenfeld. „Als kommunaler Energieversorger stehen wir für eine transparente und faire Preispolitik.“ Wenn die Stadtwerke Gas und Strom zu vergünstigten Konditionen einkaufen können, sollen auch die Kundinnen und Kunden davon profitieren.