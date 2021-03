An vier Samstagen ab 27. März : Gartenabfälle werden gesammelt in allen Ortsteilen

LANGENFELD Auch in diesem Frühjahr werden in allen Ortsteilen wieder Gartenabfälle an zentraler Stelle gesammelt und dann abtransprtiert. Laut Rathaussprecher Andreas Voss stehen Containern jeweils an den vier Samstagen 27.März, 10., 17. und 24. April bereit.

Abgegeben werden können die Gartenabfälle zu diesen vier Terminen an den folgenden Standorten: in Berghausen an der Treibstraße (Wendehammer); in Langfort Zum Stadion; in Reusrath auf dem Reusrather Platz; in Richrath auf dem Schützenplatz an der Kaiserstraße 60; in Immigrath an der Sporthalle Im Bruchfeld sowie im Wendehammer an der Bogenstraße; in Wiescheid an der Parkstraße (Pöttgelände).