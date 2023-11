Langenfeld Galkhausener Bach darf sich in Hapelrath ausbreiten

Der Bach werde jetzt in einem Korridor von 15 Metern in die Fläche gelegt. „Die Ufer werden abgeflacht, so dass sich das Gewässer nach links und rechts entwickeln kann“, erklärt Nietfeld. In den Korridor werden Baumstämme als natürliche Barriere gelegt, um die sich das Wasser seinen Weg suchen muss. Unterschiedliche Tiefen im Bachprofil sorgen jetzt für unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten. Der künftige gewundene Bachverlauf sorgt dafür, dass sich auch Sedimente oder Pflanzensamen ablagern können. „In völlig geraden Bachläufen ist meist wenig Leben“, so Nietfeld. Noch nicht entschieden sei, ob der Verband eine Initialbepflanzung vornehmen oder die Ansiedlung von Erlen und Weiden der Natur überlassen soll. „Das werden wir mit den Eigentümern besprechen, weil hier eine Anwuchspflege nötig wäre“, sagt Nietfeld. Es sollen sich dort auch keine Neophyten (nichtheimische Gewächse) niederlassen.