Langenfeld Gänse durch Gassigehen mit Hund vergraulen

Eine Bejagung der Gänse scheide aus Sicht der Verwaltung und der Jägerschaft aus. Und von der Taktik, die Gänse mittels Tongeräten zu vergrämen, die Schreilaute wiedergeben, würden sich vermutlich auch die Anwohner belästigt fühlen, so die Stadt. Dasselbe treffe auf eine Vergrämung mittels Knallgeräten zu. Man habe auch erwogen, die Gänse durch Raubtieratrappen zu vertreiben, in der stätischen Antwort wird dabei tatsächlich ein „Drache“ als mögliche Drohkulisse aufgeführt. Allerdings gewöhnten sich die Tiere auch schnell an den Anblick, heißt es. Ein „Gänsemanagement“ einzurichten sei sehr kosten- und arbeitsintensiv bei mäßigem Erfolg. Es habe auf die Bürger nicht mehr als einen psychologischen Effekt, von wegen: „Verwaltung kümmert sich“. Die tatsächlich einfachste und eine haushalterisch gänzlich neutrale Lösung wäre, wenn ein städtischer Mitarbeiter seinen Hund durch den Freizeitpark spazieren führte.