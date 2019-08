Hingehen : Fußballer mit Handicap kicken um den WFB-Pokal

Langenfeld Zehn Mannschaften treten am Samstag, 31. August, im Langenfelder Jahnstadion an.

Zum siebten Mal ist am Samstag, 31. August, das Kleinfeld-Fußballturnier der Werkstätten für Behinderte (WFB) Langenfeld. Im Jahnstadion an der Jahnstraße 4 treten ab 10 Uhr zehn Mannschaften gegeneinander an. Die Siegerehrung ist gegen 15 Uhr.