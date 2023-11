Schulprojekt Langenfeld Fußball-Profis kicken mit Langenfelder Schülern

onja) Aufmerksam folgen die 15 Schüler der Bettine-von-Arnim Gesamtschule den Anweisungen der Ex-Fußball-Profis Marcel Witeczek und Michael Klinkert. Von Anfang an wird von ihnen Disziplin gefordert. Nach dem Aufwärmen werden Koordinationsübungen üben, anschließend folgt ein richtiges Fußballspiel. Trainer und Schüler verstehen sich auf Anhieb gut und lachen zusammen über den einen oder anderen Fehler. Nacheinander trainieren Klinkert und Witeczek zwei Gruppen jeweils für 50 Minuten. An dem freiwilligen Angebot nehmen in jeder Gruppe je 15 bis 20 Schüler aus der 9. und 10. Klasse teil. Zwei Mädchen sind auch dabei.