Schnäppchen winken : „Ein Gebiss – abgegeben, aber nicht versteigert“

Langenfeld Der Auktionator vom Langenfelder Fundbüro hat am Samstag, 7. September, wieder ein paar dutzend Fahrräder im Angebot.

Einert Die Preisspanne der versteigerten Räder liegt in der Regel zwischen 2 Euro und rund 230 Euro. Das Startgebot beträgt normalerweise ein Euro. Lediglich bei fast neuwertigen Fahrrädern oder Besonderheiten wie E-Bikes fangen wir bei einem höheren Betrag an, meist bei 30 Euro.

Einert Die Fahrräder kommen auf den verschiedensten Wegen zu uns ins Fundbüro. Zum einen liefert die Polizei regelmäßig herrenlose Räder an, zum anderen melden sich Bürger, die uns auf herrenlose Fahrräder aufmerksam machen, die wir dann vom Betriebshof einsammeln lassen, falls die Räder nicht abgeschlossen sind. Es kommt auch vor, dass Fundräder persönlich vom Bürger ins Fundbüro gebracht werden. Meist wird dann jedoch der Finderanspruch hinterlegt, so dass die Fahrräder nach der Aufbewahrungsfrist nicht in die Versteigerung gehen, sondern dem Finder ausgehändigt werden. Die Fahrräder werden in dem Zustand versteigert, wie sie abgegeben wurden.