Langenfeld Stadtplanung Eigentümer wollen Neuenhof umbauen

Davon fühlen sich jedoch die Eigentümer von Flächen nördlich des Viehbachs benachteiligt. Zwei Eigentümer erklärten, dass ihr 5170 Quadratmeter großes Grundstück 2021 überschwemmt worden sei, weil ihres Erachtens die Brückendurchlässe die anströmenden Wasserfluten nicht aufnehmen konnten. Ein Bypass sei nicht vorhanden. Statt daher den B-Plan aufzuheben fordern sie, Retentionsflächen für den Oberlauf des Viehbachs zu schaffen. „Es gab Überlegungen, zur Entlastung dieser Flächen im Hochwasserfall eine Leitung in die nahe Kiesgrube zu verlegen“, erklärt Anhalt gegenüber der RP. „Unsere Versuche, an die Flächen heranzukommen, waren aber nicht erfolgreich.“ Zudem sei es problematisch, belastetes Wasser in ein Grundwasserreservoir (den Baggersee) zu leiten. Anders am Heinenbusch: Dort sei ein Notüberlauf für den Viehbach geschaffen worden.