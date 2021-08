Langenfelder Internet : Stadtwerke: Für LFeld.net gibt es neue Tarife

Langenfeld Die Stadtwerke Langenfeld passen die Preise ihrer LFeld.net-Tarife für Privatkunden an. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage von Langenfeldern im Homeoffice.

(og). Im Bereich FTTH (fiber to the home, direkter Glasfaseranschluss) gibt es ab dem 1. August drei Tarife mit bis zu 100, 300 und 1.000 Mbit/s im Download. Auch der Upload wurde angepasst und bringt bei den ersten beiden Tarifen bis zu 60 Mbit/s und beim 1000er-Tarif bis zu 200 Mbit/s. Seit Beginn der Pandemie sei der Anteil von Mitarbeitenden im Home Office stark gestiegen und die Nachfrage nach höheren Bandbreiten gewachsen, begründet Sprecherin Natalie Pater die Entscheidung. Informationen zu den neuen Tarifen gibt es im Service-Center an der Solinger Straße, per E-Mail an service@stwlangenfeld.de sowie telefonisch unter 02173 979-500.