Langenfeld Krankenhausfusion Für Langenfelder Babys: eine Exklave im Hildener Kreißsaal

Im Weiteren sprach Kamp die oft gereizte Stimmung zwischen den Rettungsdiensten und dem aufnehmenden Personal in der Notfallversorgung an. Die Landeskrankenhausplanung sehe für spezielle Behandlungsansprüche längere Anfahrtswege zu Fachabteilungen vor, so Florange. Künftig würden instabile Patienten erst in das nächstliegende Krankenhaus gebracht, wo dann nur die Erstversorgung stattfinde, und dann weiter in eine speziellere Klinik. „Das wird noch für viel Verunsicherung und Chaos führen“, sagte die Ärztin. Die GFO versuche, die Mitarbeiter durch Gespräche, Einzelcoachings und Teammaßnahmen auf die Anforderungen vorzubereiten.