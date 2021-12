LVR-Klinik Langenfeld : Für Klinikmitarbeiter gibt es Gutscheine

Langenfeld 1300 Mitarbeiter der LVR-Klinik erhalten je einen 35 Euro-Gutschein zum Shoppen in Langenfeld. Unter anderem damit würdigt der Vorstand den Einsatz der Kräfte.

Die Klinik hat aufgrund der Corona-Pandemie alle großen Feiern abgesagt, um Kontakte zu reduzieren, berichtet Stefan Thewes, Vorstandsvorsitzender der LVR-Klinik Langenfeld. Das Sommerfest fand ebenso nicht statt, wie die Traditionsveranstaltungen Neujahrsempfang, die Jubilarfeier und das Pensionärstreffen. Das eingesparte Geld investiert der LVR nun in die Gutscheine. Damit sind kleine Feiern im Kollegenkreis genauso möglich, wie auch die persönliche Belohnung. Damit leistet die Klinik einen Beitrag dazu, Kontakte zu reduzieren. Das helfe unmittelbar das Gesundheitssystem zu entlasten. „Es soll jedoch kein Ersatz sein, für den zur Zeit diskutierten Corona-Bonus für Pflegekräfte,“ sagt Thewes. „In dieser Diskussion kommt jedoch leider zu kurz, dass nicht nur die Pflegekräfte Lasten zu tragen haben, sondern alle Berufsgruppen massiv belastet sind. Küchenmitarbeitende genauso wie die Ergotherapeuten in der Gruppentherapie, die mit Maske eine besondere Belastung darstellt,“ so Thewes weiter. Einen Bonus hätten somit alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen verdient.

Der Gutschein unterstützt außerdem die örtliche Wirtschaft, da die verschenkten Gutscheine nur in Langenfeld bei den teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Betrieben eingelöst werden können und so die Umsätze in der Stadt bleiben. Damit steckt die LVR-Klink Langenfeld knapp 45.000 Euro in den Wirtschaftskreislauf der Stadt – nach dem Motto: ein Gutschein aus Langenfeld – in Langenfeld – für Langenfeld. „Ich freue mich sehr, dass der LVR damit ein so deutliches Bekenntnis zum örtlichen Handels- und Dienstleistungsstandort gibt“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Er hat für die Firmengutscheine eifrig die Werbetrommel gerührt. Der von Corona gebeutelte Handel kann das gut gebrauchen, weiß er.