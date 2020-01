Neben Wasserskianlage und Sportcentrum : Für Hotel und Ferienhäuser in Berghausen den Regionalplan ändern

Langenfeld Noch sperrt sich die Bezirksregierung gegen den Ausbau des Freizeitstandorts Berghausen mit Wasserski-Anlage und Sportcentrum. Aber eine Lösung ist in Sicht.

Auf dem Parkplatz des Sportcentrums Berghausen breitet Andreas Kliemt die Planskizze aus. „Genau hier an der Baumberger Straße soll unser Hotel stehen“, sagt der Geschäftsführer der seit genau 40 Jahren bestehenden Freizeitanlage (siehe Infobox). Das 140-Betten-Hotel ist Bestandteil eines gemeinsam mit Wasserski-Chef Johannes Sühs geplanten Großprojekts auf dem Langenfelder Zipfel jenseits der Autobahn A59. Für den von beiden Investoren angestrebten Ausbau des bereits üppigen Freizeitstandorts im westlichen Berghausen müsste indes wegen Einwänden der Bezirksregierung der Regionalplan geändert werden. Genau hierüber beraten laut städtischem Chefplaner Ulrich Beul Langenfelds Stadtpolitiker am 23. Januar im Planungs- und Umweltausschuss.

Das Sportcentrum Berghausen (Baumberger Str. 89) bietet auf 12.000 Quadratmetern Cageball, Tennis, Badminton, Minigolf, Kegeln, Reha-Sport und viele weitere Angebote. Es feiert sein 40-jähriges Bestehen am Sonntag, 12. Januar, mit einem „Kompetenztag Gesundheit“ und zwei Vorträgen: In „Schmerz lass nach“ (12 Uhr) geht es um Muskeln, Faszien und Schmerztherapie. In „Sauer macht nicht lustig“ (13 Uhr) um das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper. sportcentrum-berghausen.de

Sportcentrums-Chef Kliemt ist ebenso guter Dinge. „Parallel wollen wir aber keine Zeit verlieren und das Vorhaben voranbringen.“ Nach eigenen Worten hat er weitere Investoren an der Hand. „Ein Hotel in Kombination mit Schmerztherapie – das passt hervorragend zusammen. Zudem besteht in Langenfeld ein Mangel an Hotelbetten.“ Als Zielgruppe für die 36 Chalets des von ihm angestrebten Ferienparks hat Kliemt vor allem Familien im Blick. „Die Ferienhäuser werden nicht verkauft, sondern sind für Urlaube zu mieten. Mit hohem Freizeitwert ringsum, auch das Baumberger Bowlingcenter ist nah.“ Und Autobahnanschluss sowie S-Bahnhof seien an diesem Freizeitstandort ganz in der Nähe.