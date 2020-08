Ab 1. September : Für energetisch sanierte Häuser gibt es Plakette

Langenfeld Die Stadt Langenfeld zeichnet gemeinsam mit dem Kreis Mettmann ab sofort vorbildlich sanierte Gebäude mit der „Altbau-Neu“-Plakette aus. Nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss können sich Eigentümer eines energetisch sanierten Hauses vom 1. September an bis zum 28. Februar 2021 um das Label „Ausgezeichnet Saniert“ dieser Kreis-Initiative bewerben.

Die Kampagne rücke in Langenfeld die Thematik in den kommenden Monaten in den Mittelpunkt, so Voss.