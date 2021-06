Stadtverwaltung Langenfeld : Für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita bewerben

Langenfeld Die städtische Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße bietet in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Köln vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 ein Freiwilliges Soziales Jahr an.

Die Stadtverwaltung Langenfeld bietet jungen Menschen in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit an, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in interessante und abwechslungsreiche Aufgabengebiete hineinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Unter anderem ist dies auch in den städtischen Kindertageseinrichtungen möglich, beispielsweise in der Einrichtung an der Ricarda-Huch-Straße.