Langenfeld für Demokratie Bündnis lädt zur Ideen-Werkstatt in die Schützenhalle ein

Anstatt sich gegen etwas zu stellen, wie es bei vielen Bewegungen der Fall ist, will „Wir für Demokratie" bewusst ein positives Statement setzen: für Demokratie, für Toleranz, für Vielfalt. Die Demonstration mit anschließender Kundgebung habe zahlreiche Ideen und Unterstützungsangebote hervorgebracht, so Sandbrink. In der bevorstehenden Demokratie-Werkstatt sollen diese nun gebündelt und in verschiedenen Arbeitsgruppen konkretisiert werden. „Wir sind sehr gespannt darauf, welche konstruktiven Aktionen und Veranstaltungen durch diesen Prozess entstehen werden," sagt Sandbrink. Das Bündnis strebt an, zumindest bis zur Kommunal- und Bundestagswahl im September 2025 Flagge für ein demokratisches und weltoffenes Langenfeld zu zeigen. Parallel dazu wachse die Homepage des Bündnisses kontinuierlich. Mit bereits mehr als 160 Newsletter-Anmeldungen zeichne sich eine breite Unterstützung ab.