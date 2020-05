Eigentümer vermelden Anschluss-Mietvertrag : Für den Langenfelder Real-Markt steht Kaufland bereit

Früher Allkauf, heute Real und künftig vermutlich Kaufland: Der 1983 errichtete Supermarkt an der Rheindorfer Straße in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Verkauf der Supermarktkette Real von der Metro AG an die SCP Retail Investments soll Anfang Juni abgeschlossen werden. Der neue Investor hat bereits angekündigt, viele Niederlassungen weiterverkaufen zu wollen. Die Zukunft der Langenfelder Real-Filiale als Lebensmittelmarkt ist nach Angaben der Hahn-Gruppe auf alle Fälle gesichert.

Was Der Real-Markt an der Rheindorfer Straße 48-56 in Langenfeld wurde 1983 errichtet und 2011 umfassend modernisiert.

Der genannte Anschluss-Mietvertrag mit Kaufland gibt nach Weiseners Worten den Anlegern Sicherheit, „dass diese zu den umsatzstärksten SB-Warenhäusern in Deutschland zählende Ladenfläche in Langenfeld auch langfristig betrieben wird“. Dies sei in der seit langem anhaltenden Diskussion um die Zukunft der Real-Märkte eine gute Nachricht für die Region. „Manche Investoren denken kurzfristig. Wir sind daran interessiert, dass unsere Handelsimmobilien auch in vielen Jahren noch gut funktionieren.“

In der Kaufland-Zentrale wollte sich eine Pressesprecherin auf Anfrage nicht zum Einstieg des Filialisten an der Rheindorfer Straße äußern. „Zu den Real-Märkten nehmen wir derzeit keine Stellung, weil vieles noch nicht entschieden ist.“ Dem Vernehmen nach soll Kaufland bundesweit 88 und Edeka 53 von insgesamt 141 Real-Märkten übernehmen. Die Mitarbeiter in den jeweiligen Filialen sollen an Bord bleiben, so heißt es.