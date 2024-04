Langenfeld Sportpauschale Mehr Sportvereine müssen sich Pauschale teilen

Der Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld hätte gerne eine neue Flutlichtanlage: Vier seiner sechs Plätze sollen künftig den Sportlern die Gelegenheit bieten, auch noch nach Einbruch der Dunkelheit ein paar Matches zu spielen. Die vom Vorstand auserkorene Variante soll knapp 40.000 Euro kosten. Auch der Tennisclub 76 würde gerne auf zumindest drei seiner Plätze auch in den Monaten April, Mai und August eine Spielzeit bis 22 Uhr ermöglichen. Da der Verein bei 400 Mitgliedern über nur sieben Plätze verfügt, sollen die berufstätigen Vereinsmitglieder die späteren Spielzeiten nutzen können. Denn gerade in die Vorabendstunden drängten vielfach die älteren Schüler und Jugendlichen, sodass eine Entzerrung des Spielbetriebs dringend nötig sei. Die Kosten für eine Flutlichtanlage mit direkt am Zaun zu befestigenden LED-Modulen gibt der Vorsitzende René Hübner mit 45.000 Euro an.