LANGENFELD/MONHEIM : Fünf Menschen verletzen sich bei Zusammenstoß

LANGENFELD/MONHEIM Beim Zusammenstoß zweier Autos am Winkelsweg sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte eine 50-jährige Monheimerin am gegen 5.35 Uhr mit ihrem Daimler Chrysler nach links in die Richrather Straße abbiegen wollen. Dabei habe sie einen entgegenkommenden Ford Fiesta übersehen. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Monheimerin schwer, vier Insassen im Ford verletzten sich leicht. Gesamtschaden: rund 13.000 Euro.