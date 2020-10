Langenfeld Landgericht : Vorwurf Totschlag wird in Körperverletzung geändert

Langenfeld Der Haftbefehl für drei der Angeklagten wurde aufgehoben, für einen außer Vollzug gesetzt. Zwei der Angeklagten bleiben in Haft, weil Fluchtgefahr besteht. Sie sind bereits vorbestraft.

Die Freundin dieser Zeugin hatte an einem der ersten Prozesstage ausgesagt, dass die beiden Mädchen gemeinsam mit zwei der Angeklagten den Ort verlassen hatten, als die Stimmung an der Holzhütte auf dem Parkplatz aggressiver wurde. „Unser Mandant ist auch in dieses Auto gestiegen“, so Mameghani. Die Zeugin habe ausgesagt, dass man in diesem Moment den 32-Jährigen vor Schmerzen habe schreien hören. Es habe also noch nicht bewusstlos am Boden gelegen. Der Misshandelte selber soll zum Tatzeitpunkt 2,1 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Vor Gericht habe der 32-Jährige niemanden der Täter erkannt. „Er konnte nichts zur Aufklärung besteuern“, so Mameghani. Mit der letzten Zeugin der Anklage sei auch die für einen Totschlag notwendige vorsätzliche Tötungsabsicht nicht mehr haltbar gewesen, daher habe das Gerichten Tatvorwurf für sechs der Angeklagten in gefährliche Körperverletzung abgeändert, für einen von ihnen habe dieser bereits von Anfang an bestanden. Damit sind dann drei der sechs Haftbefehle komplett aufgehoben worden, bestätigt Laura Hollmann, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Weil der Haftgrund Tötungsdelikt weggefallen sei. Laut Mameghani ist der Haftbefehl für seinen Mandanten nur außer Vollzug gesetzt, weil seine Familie einen Zeugen bedrängt hatte. „Es bestand Verdunklungsgefahr“, so Hollmann.