Führung durch den Regenwasserkanal Durch den Langenfelder Untergrund

Rund 30 Sekunden schwebt der kleine Metallkorb von der Oberfläche rund zehn Meter tief in den Untergrund. Kranführer Stephan Pütz von der Firma Schwientek folgt den Anweisungen seines Kollegen Andreas Wischer. Der steht auf Straßeniveau und überwacht das Einsteigen in den Korb. Ohne den weißen Helm und das blaue Sicherheitsgeschirr darf keiner den Korb betreten. Jeweils zwei Besucher klettern nach Wischers Anweisung in die „Kiste“, die leicht schaukelnd an einem festen Gurt hängt. Traglast 3000 Kilogramm steht darauf. Die wird heute zwar nicht gebraucht, vermittelt aber ein Gefühl von Sicherheit.