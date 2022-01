Stichtag 19. Januar 2022 : Führerschein-Tausch ohne Warterei

Per Homepage der Kreisverwaltung geht es zum „Online-Service Führerschein“. So kann der Führerscheintausch einfach und ohne Warteschlange absolviert werden. Foto: Valeska von Dolega

Langenfeld Die Jahrgänge 1953 bis 1958, die Papier-Führerscheine in rosé oder grau haben, müssen diese Dokumente umtauschen. Das kann dauern. Der Andrang ist groß.

Weil in Zukunft Führerscheine EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein sollen, kommt jetzt eine mächtige Tauschaktion ins Rollen. Die Zahlen sind gewaltig, denn in der ersten Phase sind es die Jahrgänge 1953 bis 1958, die ihre Papierführerscheine wahlweise in der Farbe rosé oder grau und liebevoll „Pappe“ genannt, gegen scheckkartengroße Plastikausweise eintauschen müssen. Dazu hat der Gesetzgeber einen Zeitplan entwickelt, bis Stichtag 19. Januar 2022 sollen alle Pappen in Plastikkarten getauscht sein.