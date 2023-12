Weihnachten 2024 Frohe Weihnachten mit Maria, Josef und Christuskind

(og) Sie sind aus echtem Holz geschnitzt, naturgetreu und wirken wie Menschen. Die Figuren in der Krippe von St. Gerhard an der Rheindorfer Straße sind „ganz klassisch“, sagt Hiltrud Güth, die beim Aufstellen der Figuren in den letzen Adventstagen hilft. „Wir sind eine kleine Gruppe aus der Hubertus-Schützenbruderschaft“, sagt sie. „Wir übernehmen den Auf- und Abbau der Krippe.“ Zu sehen ist sie allerdings nur zu den Gottesdienstzeiten. Wir haben das Krippenbild thematisch aufgenommen und stellen es über unsere Weihnachtsgeschichten, Geschichten rund um die biblische Familie. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und eine friedliche Weihnachtszeit.