Langenfeld Friseure : Friseure sind auf Wochen ausgebucht

Friseur Manuel Bohr bringt seinen Kunden, den Fahrlehrer Hartmut Hartinger, wieder in Form. In den letzten sechs Wochen geriet mancher Schnitt ziemlich aus der Fasson. Foto: Rheinische Post/Isabel Klaas (ik)

Langenfeld Seit gestern haben Friseure wieder geöffnet. Das Ordnungsamt kontrolliert, ob in den Salons auch Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Es blieb gestern zunächst bei Ermahnungen.

Von Isabel Klaas

Bürgermeister Frank Schneider war gestern Morgen um 8 Uhr der erste Kunde im Friseursalon von Franco Vicari in Rathaus-Nähe. „Er hatte es auch nötig. Seine Haare waren wirklich sehr lang“, sagt Vicari mit einem Augenzwinkern über seiner schwarzen Atemschutzmaske. Sechs Wochen lang musste sein Salon wie alle anderen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus geschlossen bleiben. Gestern nun war es soweit: Graue Haaransätze, strubbelige Herrenfrisuren und viel zu lange Ponys fanden ihr Ende. Die Fachleute durften mit Bürste und Schere wieder ran an Langenfelder und andere Köpfe. Mit Auflagen natürlich: Mundschutz, mindestens 2,50 Meter Abstand zwischen den einzelnen Plätzen, Handschuhe, Desinfektion von Flächen und Händen sowie eine Namens-Liste, in die sich alle Friseurkunden eintragen müssen. „Das ist noch alles ungewohnt und manchmal auch ein bisschen konfus. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Das lässt sich gut machen“, sagt Vicari gelassen. Gerade herrscht Aufregung, weil die Liste mit den Kundennamen verschwunden ist. Die muss laut Gesetz genau geführt werden, damit sich eventuelle Ansteckungen nachvollziehen lassen. „Wer hat sie? Wo ist sie? Die muss immer an ihrem Platz am Eingang liegen“, sagt der Chef. Da taucht sie wieder auf.