Schulangebot in Langenfeld : Freude am Lernen steht im Mittelpunkt

Im Sportunterricht der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule trainieren die Schüler nicht nur Basketball. Das Fach bietet reichlich Bewegungsangebote. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Welche weiterführende Schule soll mein Kind besuchen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Eltern. Viele Schulen bieten Infoabende und Infotage an – wir stellen sie parallel ausführlich vor und beantworten die wichtigsten Fragen. Heute: Die auch für Hilden zuständige Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gedanken sind geistige Vögel – die Schriftstellerin Bettine von Arnim hat diesen wundervollen Satz geschrieben. Sie war eine bedeutende Vertreterin der deutschen Romantik. Viele Menschen kennen ihr Portrait noch vom 5-Mark-Schein. Die Städte Hilden und Langenfeld betreiben kurz hinter der Stadtgrenze auf Richrather Gebiet an der Hildener Straße 3 gemeinsam die Gesamtschule, die nach der 1785 in Frankfurt geborenen Schriftstellerin benannt worden ist. Schulleiter Peter Gathen gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Schulalltag.

Eckdaten Knapp 1300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Gesamtschule in Langenfeld-Richrath. Dort können sie vom Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (HA 9) und nach Klasse 10 (HA 10) über den mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit oder ohne Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe und der Fachhochschulreife (schulischer Teil) bis hin zur Allgemeine Hochschulreife (Abitur) alle Abschlüsse erreichen. Die Schullaufbahn ist aufgegliedert in die Sekundarstufe I (Jahrgänge 5-10) mit Differenzierung in den Fächern Englisch, Mathematik, Deutsch und Chemie und in die Sekundarstufe II (Jahrgänge EF, Q1, Q2). In einer Klasse sitzen abhängig von der Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf durchschnittlich 27 bis 29 Schülerinnen und Schüler. 130 Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogisches Personal arbeiten an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule. Viele Kinder, vor allem aus Hilden, kommen mit dem Bus (785). Es gibt aber auch 450 Fahrradständer auf und außerhalb des Campus. Die Schüler werden für den Straßenverkehr fit gemacht – etwa in der Busschule der Rheinbahn und mit Polizeiaktionen (Lichttest).

Info Infoabend für Eltern, Infotag für Viertklässler Am Montag, 22. November, steht um 19 Uhr der Infoabend für die neuen Fünftklässler an. Die Veranstaltung findet im Forum der Schule an der Hildener Straße statt. Für die Oberstufe ist der Infoabend am Dienstag, 23. November, um 19 Uhr, ebenfalls im Forum. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 27. November, von 11 bis 14 Uhr statt. Aktuelle Informationen gibt es im Internet. Interessenten können sich mehrere Videos auf der Homepage www.bva-gesamtschule.de anschauen.

Unterricht Eine Unterrichtsstunde dauert an der BvA-Schule 67,5 Minuten. Neben den Standardfächern bietet die Schule Informatik, Hauswirtschaft, Technik, Wahlpflichtfach ab Klasse 7: Französisch, Latein, Naturwissenschaften, Darstellen und Gestalten und Arbeitslehre/Technik an. Als Fremdsprache werden Englisch, Französisch, Latein und Spanisch gelehrt. Wer Lust auf eine außergewöhnliche AG hat, kann zwischen Schulgarten, Kochen und Backen für Anfänger, Kochen für Jungs, Tennis, Tontechnik, Kochen für Jungs, Kreativ/Basteln, Hand-Lettering, Robotik, Mädchen AG, Europa, Geocaching und Erdkunde wählen. Wer die Bettine-von-Arnim-Schule besuchen möchte, wird zu einem persönlichen Anmeldegespräch eingeladen. Die Lehrer suchen die Schüler unter Berücksichtigung einer gleichmäßigen Verteilung der Leistungsbandbreite an Gesamtschulen aus und achten auf eine Ausgewogenheit von Mädchen und Jungen. Die Mitsprache wird an der Bettine-von-Arnim-Schule groß geschrieben, beispielsweise durch einen Runden Tisch aus Schulleitung und Jahrgangssprechern, der SV und so genannten Schulmitwirkungsgremien. Eltern finden im Mensaverein, Förderverein und im Elternbeirat Gehör.

Philosophie „Unser Hauptanliegen ist die Entwicklung der fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und darüber hinaus die Stärkung ihrer Persönlichkeit. An unserer Schule werden sie von kompetenten und sehr motivierten Lehrerinnen und Lehrern unterstützt, die das Lernen auf vielfältige Art und Weise fördern“, schreibt die BvA-Schule auf ihrer Homepage. „Die Schülerinnen und Schüler lernen und leben zukunfts-und werteorientiert in einer architektonisch besonders angepassten Umgebung. Wir öffnen unsere Schule, um unser umfangreiches schulisches Angebot zu erweitern. Dadurch haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zusätzlich vom Wissen und der Erfahrung unserer Kooperationspartner zu profitieren. Die Freude am Lernen, ein engagiertes Kollegium und der gemeinsame Weg Richtung Zukunft sind wichtige Pfeiler, um unsere Ziele zu erreichen.“

Schwerpunkte Die Leitziele der Gesamtschule sind Lernen, Werteorientierung, Lebens–und Arbeitsumgebung, Öffnung der Schule und Zukunftsorientierung. Und das ist wie folgt aufgegliedert. Lernen: individuelle Förderung, vielfältiges und gemeinsames Lernen (Inklusion), Fachklassen (Sportklasse, Musikklasse). Werteorientierung. Soziales Lernen: Klassen-AG, Lions Quest, Schulsozialarbeit, außerschulische Kooperationspartner, soziale Projekte (Sponsorenlauf) zur Unterstützung lokaler sozialer Einrichtungen und der Patenschule in Ladakh/Nordindien. Lebens- und Arbeitsumgebung: pädagogisch und organisatorisch durchdachte Architektur, Ganztag, Rhythmisierung des Schultags. Öffnung der Schule: Europaschule/Teilnahme an Erasmus (Zusammenarbeit mit Schulen aus Polen, Schweden und Italien), AGs, internationale Kontakte, Schüleraustausch mit England, Frankreich, Spanien, Sprachzertifikate, außerschulische Kooperationspartner, Projekt- und Wanderwochen. Zukunftsorientierung: Siegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“, Digitalisierung: Referenzschule der Deutschen Telekom.

Betreuung Die Bettine-von-Arnim-Schule deckt den Ganztag an den langen Schultagen (Montag, Mittwoch und Donnerstag) durch eine lange Mittagspause und Nachmittagsunterricht bis maximal 15.35 Uhr ab. Das gilt für die Sekundarstufe I. „Wir haben eine Mensa, in der an den Langtagen frisch gekocht wird“, erklärt Schulleiter Peter Gathen. Der Preis des Abonnements liegt bei 36,72 Euro/Monat, eine Zehnerkarte kostet 39 Euro, ein Einzelessen 3,90 Euro.

Förderung Schüler, die Unterstützung benötigen, erhalten beispielsweise in den Klassen fünf und sechs Förderunterricht, es gibt eine LRS-Förderung, Lernpaten, Nachhilfe: Schüler helfen Schülern. Im Kurssystem ab Jahrgang 7 gibt es Ergänzungsstunden, Vertiefungskurse, Langzeitpraktika, Förderung durch Sonderpädagogen und Schulsozialarbeit, fachgebundene Arbeitsstunden in den Hauptfächern. Der Förderverein unterstützt Projekte, die allen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen. So zum Beispiel die Entlassfeiern, Trinkwasserspender und den Schulplaner für die neuen 5er-Klassen.

Zukunft Vor kurzem wurde der Gebäudeteil mit der Schulverwaltung saniert und umgebaut. In Planung befindet sich der Umbau der Mensa und eines weiteren Gebäudeteils mit Fachräumen. In den kommenden Jahren steht die Fortführung der Digitalisierung durch stetige Verbesserung der Infrastruktur mit neuester Technik und Einbeziehung modernster Software in Unterrichtsprozesse auf dem Programm.

Konfliktlösung Die Kinder und Jugendlichen erhalten ein Sozialtrainung und darüber hinaus Unterstützung durch die Schulsozialarbeit. Weitere Angebote zur Konfliktlösung im Fall der Fälle: Klassenleiterstunde und Projektwochen.

Rückzugsorte An der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule haben die Schülerinnnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und beispielsweise für Klassenarbeiten zu lernen. Dafür gibt es die Bibliothek und Oberstufenräume. Die Schule hat aber auch ein Bistro und einen Chill-out-Raum.

Klassenfahrten Die Schülerinnen und Schüler der Bettine-von-Arnim-Schule fahren in der Jahrgangsstufe sechs auf eine Klassenreise innerhalb Deutschlands. In der neunten Klasse geht es entweder nach Deutschland oder ins Ausland (etwa Texel/NL). In der Q1 steht eine Reise nach Berlin auf dem Programm. Die Gesamtschule bietet zudem noch einen Schüleraustausch nach Eastbourne, Savigny-le-Temple (bei Paris) und Salamanca (Spanien) an. Darüber hinaus gibt es eine Ski-Fahrt und ein Erasmus-Projekt nach Polen. Partnerschaftliche Beziehungen hat die Bettine zu einer Schule in Eastbourne, Savigny-le-Temple aufgebaut. Außerdem sitzt eine Patenschule in Ladakh/Nordindien. Sie wird finanziell unterstützt, unter anderem durch Einnahmen beim Sponsorenlauf und beim Schulfest.

Ehemalige Den Kontakt zu Ehemaligen hält die Schule mit Einladungen zu Schulfesten und Ehemaligentreffen. Ehemalige bereichern ihrerseits aber auch den Schulalltag, beispielsweise beteiligen sie sich beim „Jobtalk“ und beim Speeddating im Rahmen der Berufswahlorientierung.

Handynutzung Handys sind an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule erlaubt. Jedoch nicht innerhalb des Schulgebäudes, sondern nur außerhalb.