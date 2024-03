Langenfeld-Reusrath Freiwillige sammeln 60 Säcke Müll

(og) Etwa 85 Langenfelder haben am Wochenende die Ärmel hochgekrempelt. und Müll gesammelt. Viele Kinder mit ihren Großeltern haben mitgemacht. Zusammen gekommen sind etwa 60 volle, große Müllsäcke. Reifen und Elektrogeräte, achtlos weggeworfen, leere Feuerlöscher oder Schuhe haben die Sammler entsorgt. „Vor acht Jahren haben wir noch Betten, Schränke und Fernseher an den Waldrändern gefunden“, berichtet Andreas Menzel von der Bürgergemeinschaft BGL, die zum Frühjahrsputz aufgerufen hatte. „Das gibt es inzwischen nicht mehr so.“ In Reusrath rund um die Kreuzung Virneburgstraße/Locher Weg, in Berghausen-Stefenshoven ab Rudolfstraße/Erlenweg waren die Sammler im Einsatz. In Richrath am Hans-Litterscheid-Platz und auch in Immigrath rund um Talstraße/Hinter den Gärten haben sie aufgeräumt.