Langenfeld Feuerwehrhilfseinsätze werden künftig minütlich berechnet

Die Stadt Langenfeld möchte ihre Gebühren-Satzung für das Bereitstellen von Brandsicherheitswachen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr ändern. Die letzte Satzung stammt noch aus dem Jahr 2001, die überarbeitete Fassung folgt der Mustersatzung des Städte-und-Gemeindebundes, heißt es in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Fachausschusses am 17. Januar. Die Stadt erhofft sich dadurch auch zusätzliche Einnahmen, in Höhe von 27.000 Euro in 2024 und je 68.500 Euro in den Folgejahren.