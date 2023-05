Langenfeld Viele Kinder streben in die Feuerwehr

Den hohen gesellschaftlichen Stellenwert, den die Freiwillige Feuerwehr offensichtlich in Langenfeld genießt, kann man an vielen Faktoren ablesen: Dank ihrer Präsenz beim Familienfest im Frühjahr und beim Stadtfest erfreut sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr großer Nachfrage: „Wir führen bei den Kindern sogar eine Warteliste“, erklärte Frank Noack, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, im Ausschuss für Soziales und Ordnung. Man erlaube sich gar den Luxus, vorrangige Kinder von Nicht-Feuerwehrangehörigen zu rekrutieren. Auch in dem genannten Gremium dokumentierten alle Fraktionen ihre Dankbarkeit gegenüber den Ehrenamtlichen und stellten unzählige interessierte Nachfragen zur Jahresstatistik 2022.