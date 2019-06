Tipp : Neu: Freitagsfrühstück für Angehörige von Dementen

Langenfeld Das Angebot startet am 7. Juni.

Als Begegnungsstätte für Menschen mit Demenz bietet das Malteser-Café Malta an der Industriestraße 88 Betroffenen sowie pflegenden Angehörigen bereits seit mehreren Jahren viele Angebote. Ein Novum will Demenzdienste-Leiterin Jasmin Ottow nun mit dem „Freitagsfrühstück“ etablieren. Bei einer gesunden und reichhaltigen morgendlichen Mahlzeit soll Angehörigen die Möglichkeit zum regen Austausch in ungezwungenem Rahmen geboten werden. Ab dem 7. Juni monatlich von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr können dann ohne jedwede Berührungsängste Probleme untereinander erörtert und Ratschläge gegeben werden. Gerade unter pflegenden Angehörigen ergeben sich erfahrungsgemäß viele Themen, die sie weniger gut mit Menschen besprechen können, die keinerlei Berührungspunkte mit der Krankheit Demenz haben. Beim Freitagsfrühstück befindet man sich dann in Gesellschaft solcher Menschen, die Erfahrungen mit der Problematik gemacht haben.