Swing ins Wochenende : Freiluft-Jazz im Hof der Wasserburg

Die New Orleans Jazz Band of Cologne, hier ihre aktuelle Besetzung, besteht seit 60 Jahren. Foto: RP/Band

Langenfeld Die New Orleans Jazz Band of Cologne spielt am Freitag auf Haus Graven.

Die Wetteraussichten sind glänzend, es verspricht ein heiterer Jazzabend zu werden: Am Freitag, 23. August, 19 Uhr, gibt die „New Orleans Jazz Band of Cologne“ ein Open-Air-Konzert im Burghof von Haus Graven.

Die Band mit starker Langenfelder Prägung feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Die als „Maryland Jazz Band of Cologne“ gegründete und später umbenannte Formation zählt zu den traditionsreichsten Jazzbands Deutschlands. Ihr Vorbilder waren von Beginn an die Bands der Preservation Hall in New Orleans/USA. Die Gruppe gehört nach eigenen Angaben weltweit zu den wenigen Jazzbands, die mehrfach im offiziellen Programm des legendären Hauses Konzerte bestritten. Im Jahre 1994 wurde allen Musikern der Band die Ehrenbürgerschaft der Stadt New Orleans verliehen. Die aktuelle Besetzung: Bruno van Acoleyen (Trompete), Bart Brouwer (Posaune), John Defferary (Klarinette), Georg „Schroeder“ Derks (Piano), Hans-Martin „Büli“ Schöning (Banjo/Gitarre), Markus „Benny“ Daniels (Bass), Reinhard Küpper (Schlagzeug/Bandleader).

Wie es sich für einen Jazzabend gehört, bietet die Burgstube kühle und warme Getränke sowie deftige Speisen an. Eintritt: 8 Euro im Vorverkauf (Bürgerbüro im Langenfelder Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz; Stadthalle, Hauptstraße 129; www.haus-graven.de), Abendkasse 10 Euro. Einlass ab 18 Uhr. Adresse: Haus Graven 1, Langenfeld-Wiescheid; Parken am Segelfluggelände, Graf-von-Mirbach-Weg 15 (Zufahrt nur über Haus-Gravener-Straße; von dort zirka zehn Minuten Fußweg zur Wasserburg).

