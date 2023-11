DRK-Ortsverein Kita-Träger in Not: Land zahlt zu spät

Die DRK-Kindertagesstätte am Brückentor in Langenfeld gehört zu den größten der Stadt. Doch der Betrieb der Einrichtung, die rund 100 Kinder betreut, ist in Gefahr. Träger der Einrichtung ist der DRK-Ortsverein Langenfeld. Und der gerät gerade in eine finanzielle Schieflage, weil das Land seine Zuschüsse nach der Tariferhöhung im Frühsommer nicht zeitnah anpasst. Magnus Staehler, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Langenfeld, schlägt Alarm. Er rechnet damit, dass ihm bald 300.000 Euro fehlen werden, um die Tarifgehälter sowie die tariflich vereinbarten Einmalzahlungen zahlen zu können.